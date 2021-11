Aumentan los casos de variante Delta en la región.

Ya son seis los casos de variante Delta en Melincué y tres en Venado Tuerto. Se encuentran todos cursando la enfermedad casi sin síntomas y en sus casas.

Silvio Garbolino, Presidente Comunal de Melincué en un intento de reducir la preocupación hizo hincapié en el cuidado de la higiene personal y pide no relajarse.

Los casos positivos de Melincué se dieron en familiares directos del primer caso, afortunadamente ninguno de ellos debió ser internado ya que los síntomas que presentan son leves, por lo que se encuentran cursando la enfermedad aislados en sus domicilios.

Un dato a resaltar es que todas las personas afectadas estaban vacunadas.

En los casos de Venado, según los datos aportados por el Ministerio de Salud, la mujer de 38 años viajó a Rosario el 12 de octubre, cuando estuvo en contacto con una tía que es docente en el Colegio Inglés, en donde se registraron contagios de variante Delta.

La cabecera del departamento General López es por estos días la más sacudida por los primeros casos de la mutación Delta del Covid-19 en el sur santafesino. Sin embargo, dado al gran avance que presentan en la campaña de vacunación, el rápido accionar de las autoridades comunales y sanitarias para evitar la propagación y la ausencia de síntomas de gravedad en los pacientes se encuentran tranquilos e invitando a la comunidad a no relajarse en cuanto a los cuidados.

“Los efectores de salud están trabajando fuerte sobre los nexos y los aislamientos”, comunicó el presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino el último fin de semana a Sur24.

“Lo estamos viviendo atentamente, sin preocuparnos, pero si ocupándonos. Gracias a Dios tenemos más del 85% de la población vacunada y los casos positivos la vienen pasando muy leve, sin nada raro”, añadió el mandatario.

Además, Garbolino reflexionó sobre las habilitaciones que se dieron en la provincia y el país, indicando que, “con todas las libertades que se están teniendo, tenemos que ocuparnos en no relajarnos tanto en los cuidados; volver al lavado de manos, distanciamiento, uso de barbijo que, un poco por las aperturas de las cosas uno se relaja y cree que la pandemia pasó y en realidad no pasó nada. Es momento de ocuparse y no de alarmarse”,

“seguimos atentos a los casos e intentando que, a los que les toca la mala suerte de ser positivos lo pasen sin complicaciones”.