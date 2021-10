Los docentes de escuelas públicas aguardan “una oferta superadora”

Los docentes nucleados en AMSAFE concurrirán este lunes a una reunión paritaria con representantes del Gobierno provincial con la expectativa de recibir “una oferta superadora” para dejar atrás el conflicto salarial que ya tuvo tres jornadas de paro de actividades.

Voceros de la Asociación del Magisterio de Santa Fe indicaron que “la asamblea de trabajadores ya rechazó” el ofrecimiento del 17% de incremento en tres tramos, que eleva la suba anual al 52% si se cuenta el 35% de marzo. De esta forma, el gremio de los docentes públicos espera un ofrecimiento mejor para ir a consultar a las bases en las escuelas y con ello intentar superar el conflicto.

La misma oferta que los maestros rechazaron fue aceptada por los maestros de escuelas privadas, por los agentes de la administración central y por los médicos, con lo cual el Gobierno está en la disyuntiva de mantener su oferta como “la mejor posible a su alcance” o disponerse a elevar la masa salarial de todo la administración.

El viernes pasado se reunieron comisiones técnicas para evaluar temas relacionados con las prestaciones del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y el boleto educativo, pero en el encuentro de mañana los docentes esperan “un ofrecimiento superador, incluido el de aumento salarial”.

Respecto de qué sucederá en el marco de esta instancia de diálogo, tanto con la decisión de la no liquidación del aumento como del descuento de los días de paro, el Gobierno ratificó en la reunión que el incremento correspondiente a octubre – 10%- no fue liquidado a los docentes públicos. Y aun cuando la negociación que se acaba de retomar prosperase, no existe ya tiempo material como para retrotraer la decisión.

En cuanto a los días de huelga, el descuento podrá ser visualizado en sus liquidaciones por los docentes que hayan adherido, pero materialmente recién impactaría en los salarios de noviembre.

"El lunes es el plazo máximo para tener una propuesta definitiva, a fin de poder someter eso a la asamblea provincial. Y esa propuesta – advirtió- tiene que incluir el tema salarial. Hemos planteado a las autoridades la necesidad de que el gobierno tome en cuenta el reclamo y mejore los salarios. Si no hay propuesta el lunes, ese mismo día activaremos los mecanismos para empezar la consulta con las bases", advirtió la titular de AMSAFE, Sonia Alesso.