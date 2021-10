El reclamo de los vecinos y la respuesta de Intendencia.

Durante la Sesión Ordinaria del 27 de octubre del Honorable Concejo Municipal se hizo lectura de la respuesta a las Minutas de comunicación enviadas a Intendencia, correspondiente al mantenimiento de distintas calles de la ciudad.

Mantenimiento de Calle 53 bis entre 42 y 40 (Expediente N° 2.027.C.21), el mantenimiento de Calle 68 entre 53 y 57 (Expediente N° 2.031.C.21) y el mantenimiento y conservación de Avenida 64, esquina Calle 57 (Expediente N° 2.032.C.21

Una vez leídas las respuestas emitidas por Intendencia el Presidente del Honorable Concejo Municipal toma la palabra y manifiesta “Respecto a las respuestas de Minutas vale la salvedad de destacar la respuesta continua que venimos teniendo de las mismas, la cual no estábamos acostumbrados, es por esto que agradecemos a los secretarios correspondientes.”

“También considero que las mismas tienen un tono irónico en las contestaciones y notamos que no pueden desarrollar en definitiva cuál es la actividad concreta a realizar, así que seguiremos insistiendo, teniendo en cuenta que son reclamos puntuales de vecinos o estados que son notorios. Agradezco las respuestas, pero me gustaría que los secretarios fueran un tanto más concretos, es decir no deteniéndose en explicaciones que consideramos pueden ser datos de color, sino en el accionar puntual de los trabajos a realizar.”

Habiéndolo charlado en una reunión preparatoria el Presidente del Concejo menciona con respecto a las reiteradas respuestas por parte de la Municipalidad “El secretario con bastante énfasis menciona que hay un plan de bacheo vigente, hemos solicitado de manera informal que se nos comunique qué calles o qué sector comprende ese plan de bacheo ambicioso que el Municipio está llevando adelante”