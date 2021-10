Pablo Sinito "Trato de no preocuparme por la tabla y los resultados vienen solos."

Habiendo corrido la 7ma fecha del Rally Santafesino CDA en los caminos de Funes, en comunicación con Pablo Sinito "En el primer Prime tuvimos un par de errores y en el segundo Prime lo mismo, los pisos muy difíciles pero en el segundo rulo salimos con más tranquilidad con conocimiento del piso ya desde el auto de carrera y acortamos distancia, no nos benefició en la primer pasada que un rezagado nos volvió a tapar, como en otras carreras nos sigue pasando, nos mató el tiempo ahí. Podríamos estar primeros pero es un buen balance estar 2° a 9 de la punta."

Desde el 2003 al 2006 fue copiloto en el Turismo Carretera de la mano de Omar Tanoni y en el 2006 se largó como piloto. "Hace muy poquito cumplí las 200 carreras, corrimos el Nacional, el Federal, tuve la suerte de correr dos veces el Mundial haciendo podio en el 2012, la verdad que es una experiencia hermosa y no lo cambio por nada."

En cuanto al Rally Santafesino "Trato de aprender día a día porque nunca se deja de aprender en este deporte, acá si te creés el mejor te la terminás pegando, creo que con humildad y esfuerzo se pueden lograr buenas cosas. Siempre trato de ajustar todo en la recorrida previa y de salir lo más rápido posible pero muchas veces hay condicionantes que uno no maneja entonces la mejor forma es que no te gane la ansiedad, no querer ser más rápido que el auto, uno conoce sus limitaciones. Trato de no preocuparme por la tabla y los resultados vienen solos."

Marcos Cisneros.