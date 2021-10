Básquet: Los números después del fin de semana

“El tren blanco” en el fixture recibió en su casa a Argentino por la décima séptima fecha

Así finalizaron los partidos y quedaron las posiciones:

Sportsman 74

Argentino 83

Peñarol 49

Olimpia BBC 86

Club Ciudad 65

Atenas 59

Firmat FBC 79

Atlético Elortondo 61

Centenario 83

Independiente 75

Posiciones:

1- Argentino 33

2- Olimpia 32

3- Centenario 28

4- Sportsman 26

5- Firmat 25

6- Atlético Elortondo 25

7- Independiente 24

8- Peñarol 21

9- Ciudad Nueva 21

10- Atenas 20

Próximos compromisos: Dado la dependencia de puntos por posiciones, los diferentes compromisos de los clubes y la disponibilidad de árbitros, esta última fecha de fase regular (décimo octava) se disputará por completo el martes 2 de noviembre a las 21:30 hs.



Se enfrentarán de la siguiente manera:

Peñarol vs Sportsman

Argentino vs Club Ciudad

Olimpia vs Centenario

Atenas vs Firmat

Independiente vs Atlético Elortondo