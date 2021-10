Tras alcanzar su máximo histórico, el dólar blue retrocede

La cotización del dólar blue arrancó la semana en baja y se ofrecía a $193,5, luego de haber alcanzado el viernes su máximo valor histórico, de $195.

Ese máximo lo había alcanzado por primera vez el 23 de octubre de 2020, casi exactamente un año después llegó al mismo nivel y este lunes retrocedía.

Con esta baja, la moneda norteamericana acumula en el mercado informal un avance del 16,56% en lo que va del año, mientras que la brecha cambiaria con la cotización oficial mayorista se ubicaba en el 94%.

En lo que va del mes, la divisa negociada en el circuito paralelo lleva ahora acumulado un avance de $6,5.

En el segmento mayorista, el billete subía cinco centavos, a $99,42.

En el mercado minorista, la divisa se vendía a un promedio de $105,75; el dólar ahorro o solidario cotizaba a $172,84.

Por su parte, las cotizaciones ligadas a la actividad financiera operaban con ligeras subas: el contado con liquidación se ubicaba en $181,28 y el Bolsa o MEP, a $180,16.

En este marco, el el Banco Central suma compras netas por U$S 498 millones en lo que va de octubre, a raíz de sus intervenciones en el mercado de cambios.

Durante el último fin de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán aseguró que "no va a haber devaluación" tras las elecciones legislativas.

Además, que señaló que el Banco Central "está acumulando reservas" y que hay "superávit comercial".

"Hay muchos diciendo se viene una devaluación . El año pasado decían lo mismo, dijimos no , y no pasó. Ahora decimos lo mismo, no , no va a haber devaluación", expresó en la mesa de debate "Cómo salir de la trampa de la deuda externa", en el CCK.