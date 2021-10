Studebaker Campeón de la Copa Federación.

"Sabiamos que iba a ser dificil, duro porque había un viaje en el medio. vinimos y dormimos acá y algunos chicos no estaban acostumbrados. El rival hacía valer su localía y fuerte."

"En un momento del partido cuando nos pusimos 2-0 lamentablemente nos fuimos 10 min. del partido pero logramos el objetivo, que era lo más importante, creo que inconcientemente r el 2-0 más el 3-0 que teníamos parecía que el partido estaba definido. Si bien en el partido de hoy por momentos no jugamos bien o nos hicieron algunos goles yo creo que la serie nunca corrió peligro, teniamos una diferencia muy alta y la idea era sostenerla. Lo hicimos de buena manera."

"Nos mereciamos por la Copa que hicimos salir campeones."

"Como entrenador vine con el objetivo de dar lo máximo mío y obviamente, en un Club que siempre busca ser protagonista tratar de lograr un título. En este caso nos tocó la Copa Federación y hay que festejar pero el domingo tenemos un partido por la Liga y hay que jugarlo."

"Más allá de lo deportivo es un grupo de muy buena gente, que siempre dimos lo máximo por el Club. Diego Mrosini que fueron muy importantes para la Copa hoy no pudo estar y tampoco me quiero olvidar de varios jugadores que hoy no estan en el Club pero nos dieron una mano enorme y en parte lograron este objetivo."

"Es un contexto dificil para todos, estuvimos casi un año sin fútbol, empezamos a jugar una liga muy competitiva, tuvimos muchas semanas de domingo, miercoles, domingo con el objetivo de jugar una final ahora y la otra a un mes. El jugador no quiere perderse esta clase de partidos y se les hacía muy difícil jugar en la liga. Pudimos suplantar los jugadores que se fueron con jugadores de igual jerarquía, con ganas y deseos de poner al Club lo más arriba posible y eso, me parece, que es lo bueno."