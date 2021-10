Resultados

Primera ‘A’ (11ra fecha - 4ta revanchas)



Zona 1

Atlético Elortondo 1 vs. Studebaker 0

Juventud Unida 0 vs. Jorge Newbery (R) 0

Belgrano FBC 0 vs. Peñarol 0

Sportsman Carmelense 0 vs. Juventud Pueyrredón 1



Zona 2

Sportsman 3 vs. San Jorge 1

Racing Club 1 vs. Jorge Newbery (VT) 2

Unión y Cultura 1 vs. Gral. Belgrano 0

Hughes FBC 0 vs. Teodelina FBC 1



Primera ‘B’



Zona 1 (9na fecha - 4ta revanchas)

Defensores Talleres 3 vs. Sportivo Sancti Spíritu 1

Sportivo Ben Hur 0 vs. Matienzo 0

Independiente (A) 0 vs. Sacachispa FBC 2



Zona 2 (11ra fecha - 4ta revanchas)

Nueva Era 1 vs. Sportivo Rivadavia 2

Ciudad Nueva 1 vs. Sportivo Avellaneda 1

Los Andes 2 vs. Sportivo María Teresa 0

Libre: Sarmiento.



Zona 3 (9na fecha - 4ta revanchas)

Náutico Melincué 4 vs. Deportivo Chapuy 1

Central Argentino 0 vs. Centenario 1

Independiente (VC) vs. San Martín (juegan el miércoles)



Posiciones

Primera A

Zona 1

Equipos Pts.

Studebaker 32

Juventud Unida 30

Juventud Pueyrredón 27

Atlético Elortondo 24

Belgrano FBC 22

Peñarol 21

J.Newbery (R) 19

Sportsman Carmelense 14



Zona 2

Equipos Pts.

Gral. Belgrano 31

Teodelina FBC 30

Hughes FBC 23

Jorge Newbery (VT) 22

Unión y Cultura 22

Sportsman 22

San Jorge 21

Racing Club 11



Primera B



Zona 1

Equipos Pts.

Matienzo 35

Sportivo Sancti Spíritu 24

Sp. Ben Hur 23

Independiente (A) 16

Defensores Talleres 16

Sacachispa 12



Zona 2

Equipos Pts.

Sarmiento 36

Sportivo Rivadavia 33

Los Andes 23

Nueva Era 20

Ciudad Nueva 19

Sportivo María Teresa 12

Avellaneda 11



Zona 3

Equipos Pts.

Centenario 36

Central Argentino 28

San Martín 19

Deportivo Chapuy 16

Independiente (VC) 15

Náutico Melincué 11