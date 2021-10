El conflicto de la deuda entre Nación y Provincia podría resolverse este año

El senado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, adelantó que el conflicto de la deuda entre Nación y Provincia podría tener su punto cúlmine antes de que finalice el presente año.

Particularmente, el legislador expresó que están "gestionando como resolver el tema de la deuda" y reconoció que existe la voluntad de poder resolverlo durante este 2021.

"Queremos resolver el tema de la deuda y lo hemos planteado. Estamos gestionando como actualizar el monto de la deuda. Tenemos toda la voluntad e intención de que esto se cierre este año", contó el candidato a diputado nacional, en diálogo con Raúl "Bigote" Acosta, por Radio Meridiano.

¿Cuál sería la promesa 1?

En otro tramo de la entrevista, el senador respondió a la pregunta sobre cuál sería su primer promesa en caso de asumir como legislador en la Cámara Baja, y dijo: "Como ya yo vengo trabajando en el Congreso, no es un paso que será novedoso para mi".



"Desde el primer momento que pisé ese lugar me propuse ayudar a la provincia, al gobernador y defender los intereses de los santafesinos. Me gustaría que Santa Fe sea el gran faro de las provincias argentinas, y para eso hay que trabajar mucho", argumentó.

¿Qué lugar es el que menos conoce en Santa Fe?

Respecto a sus recorridas sobre el territorio santafesino, recordó que pasó durante "varias veces por toda la provincia, aunque hay algunos pueblos pequeños que no los conozco. Arteaga, por ejemplo. Allí no fui nunca y lo digo para comprometerme a ir. Conozco todos los departamentos y sus principales ciudades. Veo la idiosincrasia, los lenguajes, los modismos".

Rol de la oposición

Asimismo, acerca del rol de la oposición al Gobernador Omar Perotti, el dirigente reconoció que se "realizan planteos como si no hubieran gobernado 12 años", en clara referencia a la gestión del Socialismo en Santa Fe.

"Espero que no pongan palos al gobierno de Perotti como lo hicieron en estos dos años. Plantean cosas como si no hubieran gobernado durante los últimos 12 años. Escucho dirigentes que nos intentan descreditar con insultos, y creo que se les terminaron los argumentos. Todos los dirigentes debemos elevar el debate", sentenció Mirabella.