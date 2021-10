Espionaje: Rechazaron la recusación que planteó Macri

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, rechazó "in límine" la recusación planteada por el ex presidente Mauricio Macri con la asistencia letrada de Pablo Lanusse, en la causa en la que se lo investiga por maniobras de espionaje ilegal a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan.

"No me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal", planteó este miércoles el magistrado en el escrito, y agregó que los argumentos invocados por el ex presidente "son manifiestamente improcedentes".

"No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna", planteó el juez al exponer las razones de su rechazo a la recusación planteada.

Además, Brava dejó sentado que "el análisis y evaluación que efectuamos los jueces en los casos en los que nos toca intervenir son el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba, sobre cuya base se adoptan las decisiones que corresponden".

En ese sentido, agregó que "esas decisiones podrán ser acertadas o criticables, puede discutirse la metodología de valoración de la prueba o el mérito de mis consideraciones, pero de ningún modo la discrepancia de alguna de las partes con lo decidido puede ser causal suficiente para fundar el apartamiento de un magistrado del conocimiento del expediente".

Brava dejó planteado también que "no puede dejar de señalarse que el acto jurisdiccional sobre el que pretende fundarse el prejuzgamiento alegado no constituye una sentencia definitiva ni equiparable sino sólo una resolución de carácter meramente provisorio que tiene idéntico alcance sobre la valoración de la prueba y el encuadramiento legal de los hechos".

Por otra parte, la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó hoy la detención de Mauricio Macri luego de que el ex presidente no se presentara en la declaración indagatoria prevista esta mañana.

"Deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención" contra el ex presidente Mauricio Macri "en forma inmediata", reclamó Carreras en el escrito entregado al juez Bava.

En tanto, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y abogado de una de las querellas que se siguen por el hundimiento del submarino, consideró que Macri necesitaba "manipular" a los familiares de las víctimas, al referirse a la causa por presunto espionaje en la que es investigado.

"Yo entiendo que (Mauricio Macri) necesitaba manipularnos. Nos han mentido desde el primer día cuando desapareció el submarino y nos dijeron que solo era un problema de comunicación y después nos enteramos del incendio", sostuvo Tagliapietra en diálogo con Radio Del Plata.

"Hicieron todo lo posible para que nunca encontráramos el submarino y en el medio nos espiaron. Puedo asegurar que lo que hay en el expediente es solo una partecita de todas las tareas que realizaron contra nosotros."