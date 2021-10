Tras haber conseguido 25 de los últimos 27 puntos en juego, River trasladará este jueves su gran presente a Córdoba, donde deberá medirse ni más ni menos que con el otro gran candidato al título: Talleres.



El equipo de Marcelo Gallardo se jugará una parada importante en el Kempes este jueves desde las 21.15 y si bien todavía no está confirmado el equipo, el Muñeco ya sabe que seguirá teniendo una baja importante: Paulo Díaz no estará disponible.

El chileno sufrió una lesión muscular en la triple fecha de Eliminatorias jugando con Chile y si bien se especulaba con que no era tan grave, lo cierto es que el domingo no estuvo apto para jugar con San Lorenzo, apuntándole a recuperarse de la mejor manera para llegar al duelo con Talleres. Sin embargo, los entrenamientos del lunes y el martes confirmaron que todavía no está en las mejores condiciones y Gallardo no va a arriesgarlo. De esta manera, todo apunta a que la zaga volverá a tener a Felipe Peña Biafore y David Martínez.

DE LA CRUZ, BAJA EN RIVER POR UNA TROMBOSIS

Otro titular que no podrá estar ante Talleres es Nicolás De La Cruz, que sufre una trombosis venosa (un coágulo que se termina alojando en un vaso sanguíneo y, como en este caso, causar un dolor fuerte) en el pie izquierdo y será preservado tras haber durado apenas 20 minutos el domingo ante San Lorenzo.

MAIDANA Y ROMERO, EN LA LISTA DE CONCENTRADOS



El defensor reapareció luego de una lesión muscular que había sufrido en el partido de vuelta frente a Atlético Mineiro (19 de agosto). El delantero dejó atrás un desgarro en el adutor izquierdo sufrido en el último Superclásico.