Yustine Favot "es un tabú que las mujeres no pueden correr en auto"

"Está buenísimo, es mi segunda carrera en el Rally Santafesino. En el primero fallé por el tema de la lluvia, corrí con Ezequiel "Tato" Bosio, ahora en la segunda pude terminar y estoy re contenta, además le hicimos un homenaje a Marcelo "Cachete" Feliciani. que fue a lo que vinimos y es a lo que queríamos llegar."

"Tenemos idea de seguir este año de invitados y el año que viene ver si podemos correr el campeonato."

"En Cruz Alta hicimos un Prime solamente y en barro así que no habíamos tenido tanta velocidad y hoy un poco más. Me equivoqué, me pasé en un puente, pero voy aprendiendo y Hernán me tiene toda la paciencia del mundo." Hernán y Yustine son pareja y en cuanto a lo profesional. "Habíamos dicho que lo que pasa adentro del auto queda adentro del auto y por suerte no peleamos."

"Estoy viendo cada vez más mujeres en el Rally y está buenísimo, quiero decirles que se animen, que lo hagan, es un tabú que las mujeres no pueden correr en auto."

Yustine es Ingeniera Industrial y Lic. en Higiene y seguridad y actualmente trabaja en la empresa familiar "Favot".

"Cachete siempre llevó la propaganda de Favot y siempre estuvimos relacionados con los autos y mi papá siempre fue un apasionado de los fierros, acá estoy por ellos dos que fueron los que me incitaros a todo esto y toda la vida me lo inculcaron así que acá estoy."

Marcos Cisneros.