Boca hoy: el jugador que recupera Battaglia, cómo reservar tu lugar en La Bombonera contra Godoy Cruz y últimas noticias

Conocé las últimas noticias de Boca y todas las novedades de hoy, lunes 18 de octubre. El Xeneize goleó a Huracán, por la fecha 16 de la Liga Profesional, y se subió a la tercera posición. Ahora, Sebastián Battaglia ya debe empezar a diagramar el equipo de cara a lo que será el duelo del próximo miércoles ante Godoy Cruz en La Bombonera.

Todas las posibilidades de Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2022



Como cada año, la competencia continental aparece como el gran objetivo en el horizonte para el conjunto de la Ribera, por eso, todavía sin el boleto asegurado para la edición 2022, buscará seguir por la senda del triunfo para obtenerlo. El Xeneize tiene tres vías posibles para esto: consagrarse en la Copa Argentina, ser campeón de la Liga Profesional o quedar entre los mejores tres equipos de la tabla anual.

Cuándo es el próximo partido de Boca



El Xeneize recibirá a Godoy Cruz este miércoles, desde las 21.15, por la jornada 17 de la Liga Profesional.

Qué tendrán que hacer los socios activos, adherentes y vitalicios de Boca para poder ir a La Bombonera



El Xeneize tiene estipulado que tiene entre 70 mil y 80 mil socios activos que concurren a la cancha, de modo que, tal como sucedió contra Lanús, no todos podrán estar presente en los encuentros que el equipo de Battaglia juegue de local (aforo del 50%). De hecho, habrá prioridad para aquellos que no pudieron ir la fecha pasada. A continuación, el detalle de cómo hacer para poder conseguir un lugar.



El socio de cualquier categoría deberá entrar a la página SoySocio y, en la opción correspondiente, elegir alguna de las populares habilitadas para concurrir al encuentro frente a Godoy Cruz.

El trámite para los socios activos se llevará a cabo a partir del lunes 18 de octubre en la plataforma Soy Socio. Para los adherentes, en cambio, será un día después, el martes 19.

A partir de las 14 de ambos días, el trámite será para los que no asistieron al primer partido ante Lanús.

Desde las 16 de ambos días, se liberará un remanente de lugares.

El socio adherente que reserve su ubicación no deberá pagar adicional para asistir al partido.

Aquellos socios vitalicios que no son abonados y deseen ir al Sector LV (platea de Vitalicios) deberán completar el formulario correspondiente en la página.

Una vez alcanzado el 50% de aforo en cada sector, el sistema no permitirá realizar más reservas