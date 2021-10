Durante la movilización por el Día de la Lealtad, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó al presidente Alberto Fernández.

"Lo poco que voy a hablar se lo voy a dedicar al Presidente. Voy a hablar con el Presidente. Yo le quiero decir al señor Presidente que este acto de hoy, por el Día de la Lealtad y por el no pago de la deuda, es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda", comenzó Bonafini.

"Yo le digo al señor Presidente que nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios y a nosotros ni nos escucha ni nos mira", sostuvo.

En ese sentido, continuó: "Espero que este discurso le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe. No nos podemos hacer cargo de lo que se robó Macri".

"Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de pobreza. El 44% del país es pobre. No come más de una vez al día. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Con qué? Estamos hartos de pagar deudas. Podemos llenar muchas veces la plaza si es necesario para no pagar la deuda", concluyó.

El siguiente orador en Plaza de Mayo fue el ex vicepresidente Amado Boudou, quien goza de libertad condicional desde julio.

Miles de personas marcharon este domingo a la Plaza de Mayo para festejar el Día de la Lealtad peronista.