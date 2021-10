BASQUET : “El tren blanco” y su participación en la Asociación y la provincia

En su compromiso de primera división jugará hoy de local, por la fecha número quince.

La Venadense debutó con un triunfo ante Cuna de la Bandera en el provincial U15 jugando en cancha de Sportsman Unidos de Rosario.

El resultado fue de 68-65 lo que dio lugar a que clasificaran para jugar la Final Four ante Asociación Noroeste.

Se jugará el 28 de noviembre las semifinales en el cual el otro encuentro será Asociación Santafesina vs Asociación Oeste.

Hasta el mes de septiembre, teniendo en cuenta la tabla de goleadores de la Asociación Venadense que lideraba en primer lugar Lagger del Firmat FBC, Matías Cudós estuvo en la posición cuatro con 8 partidos y 143 puntos, ocupando la octava posición otro jugador de Barrio Norte, Lorio; con 12 partidos y 183 puntos.

En promedio de triples, la tabla de estadística era liderada por jugadores de Sporstman en primer y segundo lugar.

Lorio con 12 partidos jugados convirtió 35, mientras que Cudós en 8 partidos convirtió 19. Se suma en promedio en la posición 11 Márquez con 9 partidos y 16 triples.

Así está la tabla de posiciones de la primera división jugadas 14 fechas:

Olimpia y Argentino de Firmat 27 puntos, Sportsman y Centenario tienen 22.

Con 21 comparten la tabla Firmat FBC y Atlético Elortondo, mientras que Independiente tiene 19, 18 Peñarol, Deportivo Atenas 17, cerrando Club Ciudad con 16

La fecha 15 que comenzará hoy viernes con cuatro partidos y cerrará el día martes 19 tiene este cronograma:

Sportsman vs Olimpia

Centenario vs Firmat FBC

Argentino vs Atenas

Club Ciudad vs Atlético Elortondo

Peñarol de Elortondo vs Independiente