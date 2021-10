Gustavo Campo al aire en Fm Sonic

Para comenzar, el Dr. Comienza hablando de la cantidad de personas vacunadas en la localidad, y de las personas que siguen sumándose al plan de vacunación. “Las personas que se anotaron desde un principio, ya está el 100% vacunados” agrega Campo, con respecto a la consulta por el porcentaje de vacunados en Villa Cañas.

Por otra parte, el Dr. cuenta que se aprobó la vacunación para chicos de entre 3 y 11 años, y la localidad ya cuenta con stock para dichos niños. Se comenzará a realizar en cuanto estén anotados en la página donde se anotó toda la población. A su vez, cuenta que el personal de vacunación, debió someterse a una reunión donde recibieron más información sobre cuidados y puntos a tener en cuenta al momento de colocar la vacuna. La dosis que recibirán será la Sinopharm.

Con respecto a los efectos de la vacuna, debido a que no todas las personas toleraron de igual manera la dosis, Campo explica que la vacuna es la misma, hecha con las mismas dosis, solo que cambia el sistema inmunológico de cada persona. En cuanto a la función a cumplir por parte de la vacuna, el Dr explica que esta, no te inmuniza totalmente en contra del Covid, si no que baja la carga viral, y hace que, de padecer la enfermedad, el tránsito sea más leve, agregando como dato de color que al día de la fecha “Hace 30 días del último hisopado positivo”

Respondiendo a una consulta de una oyente, que expresa no sentirse segura aun contando con las 2 dosis de la vacuna Sputnik, Campo comenta que todo el personal de salud cuenta con dicha dosis, mientras analisa su propia experiencia personal, siendo positivo y siendo paciente de riesgo, y afirma que transito la enfermedad de la mejor manera posible.

En relación a los jóvenes de entre 12 y 17 años, el Dr explica que se realizará con la vacuna Pfizer, pero que desafortunadamente no podrá ser aplicada en nuestra localidad, ya que no lo permite la cadena de frío, ya que el freezer que hay en Villa Cañas no llega a la temperatura que dicha dosis requiere, por lo tanto, en caso de recibir el turno, deberá ser aplicada en Venado Tuerto.

En cuanto a las personas jóvenes que aun no recibieron su turno, Campo comenta que las personas jóvenes, es decir menores a 20 años, que están vacunadas, es porque se priorizo a pacientes que cuenten con alguna patología previa, y ahora resta que envíen las dosis para los pacientes sanos.