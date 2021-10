Los registros oficiales dirán que el gol de la victoria de River en el Florencia Sola lleva el nombre de Gustavo Canto, el defensor de Banfield que en el afán de sacar el balón terminó convirtiéndose en propia puerta. No obstante, como el nueve vive del gol, para Federico Girotti, quien fabricó la jugada, fue como haberse reencontrado con esa sensación especial que genera el llenar la red después de tanto tiempo.

El propio delantero, que no convierte desde el 25 de abril contra San Lorenzo y no venía teniendo minutos en el elenco de Marcelo Gallardo, se encargó de adjudicarse la autoría del 1-0 con un festejo dedicado a su mujer. Así lo sintió, pero además, lo necesitaba: "Iba al arco, así que me lo deberían contabilizar. A mí me sirve para volver a agarrar confianza. Hacía muchos partidos que no hacía un gol, me sentía un poco bajo de confianza y a veces un jugador necesita recuperarla".

Federico Girotti, dueño del juego aéreo en River - Banfield

Más allá de esto, lo cierto es que Girotti completó un partido de mucho desgaste ante el Taladro y jugó para el equipo, que con muchas bajas requería de su portento físico para respirar ante un Banfield que se le venía. El atacante de 22 años luchó contra los dos férreos centrales locales, Alexis Maldonado y Luciano Lollo, y fue una vía de descarga constante para River con envíos largos.

Justamente en esa faceta que más lo identifica por sus caracterizas, la del juego aéreo, fue donde el nueve se destacó: ganó siete de diez duelos individuales en las alturas, siendo el jugador que más veces se impuso en esta faceta en el Sur. Cifras al menos llamativas y que no suelen verse fundamentalmente en un delantero del equipo de Gallardo, más acostumbrado a utilizar jugadores ligeros, intensos y más dotados técnicamente.

Sin embargo, con las numerosas bajas que tenía River por las lesiones y Eliminatorias, el DT le volvió a dar la chance a Girotti y este respondió: generó el gol y fue una pieza fundamental para darle aire al equipo, aguantando el balón y, sobre todo, imponiéndose en las alturas.