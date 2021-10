Boca vuelve a los entrenamientos pensando en la visita a Huracán

El plantel de Boca dejó atrás los dos días libres que tuvo tras el triunfo ante Lanús en el reencuentro con la gente en La Bombonera y esta mañana de martes comenzará la semana que desembocará en el duelo ante Huracán del próximo sábado a las 20.15, por la fecha 16 de la Liga Profesional, en Parque Patricios.

A pesar del buen rendimiento mostrado el sábado ante el Granate, Sebastián Battaglia tendrá que trabajar durante la semana en la conformación de un nuevo once titular, debido a los desgarros que sufrieron Edwin Cardona y Nicolás Orsini, así como también buscarle reemplazante a Jorman Campuzano, que llegó a las cinco amarillas. La buena es que ya podrá volver Marcos Rojo, quien cumplió la fecha de suspensión por la roja en el Superclásico.

En este contexto, serán por lo menos cuatro los cambios que presentará el Xeneize: Aaron Molinas y Luis Vázquez se perfilan para jugar por Cardona y Orsini, mientras que para ocupar el lugar vacante en la mitad de la cancha el que más posibilidades tiene es Esteban Rolón. En tanto, Lisandro López dejará su lugar por el regreso de Rojo.

SALVIO Y LA CHANCE DE VOLVER A CONCENTRARSE EN BOCA

El Toto ya realizó una práctica de fútbol la semana pasada y se espera que vuelva a sumar minutos esta semana con el objetivo de llevarlo al banco de suplentes ante Huracán y evaluar la posibilidad de darle un ratito para que vuelva a jugar de manera oficial después de casi ocho meses.

ZAMBRANO Y ADVÍNCULA SE SUMAN A BOCA RECIÉN EL VIERNES

Los dos convocados por fecha FIFA que tuvo el Xeneize tendrán el plus de terminar la triple fecha de Eliminatorias en Buenos Aires, por la visita de Perú a la Selección Argentina, pero así y todo, es prácticamente un hecho que no serán tenidos en cuenta para el partido con Huracán: tendrían solo un entrenamiento entre el partido de Perú y el de Boca. Hasta ahora, Advíncula jugó los dos partidos completos, mientras que Zambrano en ambos estuvo en el banco y no sumó minutos.