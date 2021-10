BASQUET : Decimo cuarta fecha picando la naranja

Sportsman viajó para enfrentar al Firmat FBC

En una nueva fecha el “tren blanco” perdió 87 a 51

El fixture a desarrollarse era el siguiente

Atenas vs Peñarol (Jueves 7)

Olimpia 69 vs Argentino 74 (Viernes 8)

Atlético 67 (54) vs Centenario 63 (54) (Viernes 8)

Independiente vs Club Ciudad (Domingo 10)

Los equipos formaron de esta manera:

Firmat : Cinel (21) Sportsman : Marquez (25)

Lagger (17) Frattini (8)

I.Ferrari (15) Bernasconi (8)

Varani (9) Bianconi (5)

Nebbia (6) Lombardi (3)

Foradori (6) Miaso 2

Sánchez (5) Lorio (0)

Belli (4) M.Orsi (0)

Bosola (2) P.Orsi (0)

Forconi (2) Martínez (0)

M.Ferrari (0) Montaner (0)

Zencich (0)

D.T.: Aramburu D.T.: Ruiz