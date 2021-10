Echaron a un diputado del recinto

Este jueves la sesión de Diputados tuvo un condimento especial. Antes de iniciar los acalorados debates del recinto se dio un hecho particular, porque no se le permitió el ingreso a la Legislatura a Juan Argañaraz por no tener las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, requisito para acceder al edificio.

El integrante del bloque Vida y Familia, junto a Natalia Armas y Nicolás Mayoraz -que hoy no estuvo presente- debió abandonar el emblemático edificio. Testigos observaron como el legislador cruzaba el playón ofuscado por la situación.

Ruptura "consensuada"

La alianza del pastor Walter Ghione con Juntos por el Cambio precipitó la ruptura del bloque Somos Vida y Familia en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El divorcio político de Ghione con el sector de Nicolás Mayoraz, Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz fue "consensuado", según afirmaron las partes.

El ahora monobloque de UNO engrosaría las filas del interbloque de Juntos por el Cambio luego de las elecciones generales de noviembre.