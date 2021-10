Enviaron más de 47.000 turnos para vacunar a chicos bonaerenses de entre 3 y 11 años

El Gobierno bonaerense envió hoy más de 47 mil turnos para vacunar contra el coronavirus a niños de 3 a 11 años con enfermedades preexistentes.

"Se están enviando los primeros 47.132 turnos para chicos y chicas de 3 a 11 con enfermedades preexistentes", se informó en la cuenta oficial de Twitter del Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof.

Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador anunció que a partir del martes próximo se iniciará la aplicación de la vacuna Sinopharm para niños y niñas de esa franja etaria.

En ese contexto, el gobernador contó además que hay 800 mil anotados de entre 12 y 17 años, y 365.962 de entre 3 y 11 para recibir la vacuna.

Desde el Gobierno se detalló que son 2.600.000 los niños de entre 3 y 11 años en condiciones de ser vacunados, y 1.600.000 los jóvenes de entre 12 y 17 años.

"Los chicos se contagian y contagian a los demás", expuso ayer Kicillof y apuntó que "vacunarlos es una medida individual y colectiva".

En ese marco, agregó que "es deber de todos destacar que la eficacia de la vacuna (pediátrica) está probada y no produce riesgos" y pidió "no sembrar dudas ni confusión donde no las hay".

Luego, reiteró que la Anmat es el organismo encargado de "aprobar medicamentos, vacunas y alimentos" y analizó que "con eso, alcanza para saber que una vacuna es confiable".

En ese sentido, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, contó que se recomienda fervientemente la vacunación para niños y niñas de entre 3 y 11 años; añadió que hay acuerdo para ello entre "los ministros del país junto a la cartera sanitaria nacional y las sociedades científicas".

Asimismo, sostuvo que "hay unanimidad absoluta en el ambiente médico, académico y científico respecto de la importancia de vacunar a los chicos de entre 3 y 17 años" tanto por el aspecto "individual, porque hay casos en los que el coronavirus se puede complicar en los chicos, como en lo colectivo, porque también contagian a adultos".

Así, manifestó que la tecnología que emplea la Sinopharm, a virus inactivado, "se usa desde hace décadas en las vacunas de la gripe y la hepatitis, con muy buenos resultados".

De ese modo, planteó la importancia de "llevar tranquilidad a los profesionales de la salud y a los padres, madres y responsables afectivos" dado que "hay información científica" que da cuenta de la seguridad de la vacuna, pero expuso que "se pueden hacer consultas y preguntas en nuestro ministerio" ante posibles dudas.

A la vez, el funcionario resaltó que el Poder Ejecutivo cuenta con las vacunas necesarias para vacunar a la población de entre 3 y 11 años y detalló que entre octubre y noviembre arribarán al país las Pfizer que se aplicarán a los adolescentes.