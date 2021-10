Ya con todo el plantel completo tras la llegada de Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, la Selección Argentina trabajó esta tarde con todos los convocados por Lionel Scaloni a disposición. Incluso con Exequiel Palacios: el mediocampista del Bayer Leverkusen, quien sufrió una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho, se entrenó a la par de sus compañeros.

De esta manera, el DT de la Albiceleste empezó a probar la posible formación que piensa poner el jueves en Asunción, para enfrentar a Paraguay en el primero de los tres partidos de la fecha FIFA de octubre por Eliminatorias Sudamericanas. No hubo un ensayo de once contra once, pero si trabajos tácticos.

En principio, se impone la idea de que la Selección Argentina forme con el equipo que viene siendo el ideal de Scaloni: el que puso en la final de la Copa América, que repitió también en el fallido partido ante Brasil por Eliminatorias el mes pasado. Todavía sin confirmación, el probable sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.