El presidente dio detalles del programa "A construir"

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) realizó este martes su convención anual en La Rural, con el presidente Alberto Fernández a cargo del discurso de cierre donde, como estaba previsto, el mandatario se refirió a su plan para la transformación de planes sociales en trabajo en ese sector.

"De acá a fin de año tendremos en ejecución más de 100.000 viviendas", prometió el Presidente, quien aseguró que en 2022 aumentará nuevamente la inversión en obra pública para "construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la especulación".

A su vez, Fernández se manifestó a favor de "construir puentes" hacia la Argentina productiva, ahora que "la pandemia ha pasado", a partir "del diálogo y el consenso", para "construir un mundo hacia adelante".

“No nos pesa licitar obra pública, lo hacemos con todas las reglas de transparencia y convencidos de que el dinero de la obra pública termine en obra pública sin cartelización y participen todos los constructores” que quieran, afirmó el mandatario.

También, Alberto remarcó la necesidad de generar trabajo "por sobre todas las cosas" para "salir de una economía de especulación a otra que produce".

"Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo."

“No nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron el trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado. Lo que debemos hacer es ver cómo convertimos planes sociales en empleo, devolverle la dignidad que da el trabajo a quien la haya perdido y reconstruir la cultura del trabajo”, reiteró el presidente.

A su vez, recordó que el Gobierno anunció el lunes el programa “A Construir", que implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo a través de la formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social.

Además del Alberto Fernández, durante la Convención participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz.