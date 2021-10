Renunció la jueza Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema

La jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia. La ministra le informó telefónicamente su decisión al presidente Alberto Fernández. Luego le envió una carta formal fechada el 30 de septiembre. La salida se hará efectiva el 1° de noviembre.

“Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año”, comunicó la magistrada. “Saludo al Señor Presidente con las expresiones de mi consideración más distinguida”, completó.

Molesta por la falta de consenso, Highton de Nolasco fue una de las magistradas que no participó de la audiencia en la que se designó como nuevo presidente de la Corte a Horacio Rosatti. Sus allegados aseguran que la magistrada entendía que se había cumplido un ciclo en el cuerpo luego de la fractura registrada en la última reunión extraordinaria de acuerdos de la que tampoco participó Ricardo Lorenzetti.

Su trayectoria en la Corte

Highton de Nolasco fue designada en 2004, tras una propuesta del entonces presidente Néstor Kirchner luego de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor. El 9 de junio de aquel año fue designada ministra de la Corte tras ser aprobada su candidatura con 51 votos afirmativos y 5 negativos.

Y el 1° de septiembre de 2005 fue elegida vicepresidenta del Máximo Tribunal, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio. El 7 de diciembre de 2017 cumplió 75 años, la edad límite establecida por la Constitución para ejercer el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, la jueza obtuvo un fallo judicial que le permitió continuar en el cargo, pese a las presiones que sufrió del gobierno de Cambiemos para liberar su lugar en el tribunal. En abril de 2017, había anticipado que su idea era continuar en la Corte mientras tuviera fuerzas para hacerlo.

Con la salida de Highton de Nolasco, se abre una puerta para que el Poder Ejecutivo proponga a un nuevo integrante del máximo tribunal, que vive una situación particular luego de la reciente renovación de autoridades. No obstante, no será un camino sencillo para el Gobierno: Alberto Fernández aún no logró el consenso necesario para la aprobación de su elegido para la Procuración, Daniel Rafecas.

Fuentes oficiales adelantaron que la idea del Presidente es proponer a una mujer para mantener la paridad de género.