River, el nuevo puntero: que le queda hasta el final

Luego del triunfo del domingo contra Boca y de la derrota de Talleres ante Defensa y Justicia, River quedó como único puntero de la Liga Profesional y ya pone el foco en lo que se vendrá: una cargada agenda de partidos durante el mes de octubre. Tras el 2-1 en el Superclásico, el Millonario tendrá cinco encuentros por delante en menos de cuatro semanas, todos ellos por el certamen local, la única competencia que le queda hasta fin de año.

El primer compromiso será el próximo sábado 9, cuando visite a Banfield desde las 18 en el Florencio Sola, en un duelo correspondiente a la fecha 15. Ocho días después, el domingo 17, volverá al Monumental, con su gente, para chocar frente a San Lorenzo.

Con poco descanso, River tendrá como siguiente escollo a su, por ahora, principal competidor de cara a la consecución del título: Talleres. El conjunto de Marcelo Gallardo visitará a la T, escolta con 29 unidades, el jueves 21 a las 21.15. La seguidilla seguirá con Argentinos, el lunes 25, desde las 19.

Por último, para cerrar un cronograma agotador en octubre, River viajará a La Plata para enfrentar a a Estudiantes, el domingo 31, todavía sin horario confirmado.

El fixture de River hasta el final de la Liga Profesional



Sábado 9/10 - 18.00 | Banfield vs. River.

Domingo 17/10 - 20.15 | River vs. San Lorenzo.

Jueves 21/10 - 21.15 | Talleres vs. River.

Lunes 25/10 - 19.00 | River vs Argentinos.

Domingo 31/10 | Estudiantes vs. River.

Fin de semana del 7/11 | River vs. Patronato.

Fin de semana del 21/11 - Platense vs. River.

Semana del 22/11 | River vs. Racing.

Fin de semana del 28/11 | Rosario Central vs. River.

Fin de semana del 5/12 | River vs. Defensa y Justicia.

Fin de semana del 12/12 | Atlético Tucumán vs. River.