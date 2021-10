"Se trata de menos recursos para salud, educación y el sector privado”, afirmó Máximo Kirchner, en declaraciones a El Destape Radio, al sostener que "lo que nos preocupa es ver bien cómo se resuelve el tema del endeudamiento externo".

En ese sentido, el presidente del bloque de diputados del FdT dijo desconocer la opinión en ese sentido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, consideró, "es el que viene a completar la trilogía de los jefes de gobierno que intentaron ser presidentes", al mencionar a Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

"No escuché ninguna declaración que vaya con el sentido diferente de ideas de lo que fue De la Rúa y Macri", aseveró Máximo Kirchner, quien cuestionó en esa línea a los medios que ayudan a “ocultar el daño profundo" que provocó el endeudamiento.

“Son los mismos medios que instalan que soy antiempresario, es comodidad, y no permite debatir los temas a fondo. Nosotros tenemos una visión estratégica de país. Las decisiones de Cristina con Vaca Muerta, con la apertura de los laboratorios durante su gestión que hoy permiten avanzar con la producción de vacunas o lo que sucedió con las AFJP”, afirmó el legislador.

Sostuvo que esa visión estratégica implica tener en cuenta que Argentina se integre al mundo desde su identidad y sus necesidades, lo que implica contemplar las asimetrías económicas, sociales y culturales de nuestro pueblo".

Máximo Kirchner consideró que "es hora que los mercados asuman la existencia de la gente, en Argentina viven 46 millones de personas".

"Cualquier política que nos demos tiene que ser en el marco de la existencia y necesidades de los argentinos y argentinas”, completó.

“Es nuestra obligación construir futuro, pero para eso tenemos que construir el presente”, afirmó el presidente del bloque de diputados del FdT.

Máximo Kirchner aseveró que "lo que estamos proponiendo es lo que pudimos llevar adelante no hace mucho tiempo en la Argentina para revertir las consecuencias de las medidas que tomaron Macri, Larreta y Vidal, que fueron muy profundas pero habrá que revertirlas y no amargarse por un resultado electoral".

Dijo que el descenso de casos de coronavirus y el ritmo de vacunación "van a permitir "recuperar el Estado y el gobierno, un Estado que en muchos casos, no por decisión propia, sino que hubo que hacerlo, hay que volver a abrirlo y acercarlo más a la gente".

"Tenemos que lograr que la gente viva mejor y ese es el objetivo y con un Estado mas pleno lo vamos a lograr", aseveró el legislador nacional.

Por último, Máximo Kirchner pidió que la gente vaya a votar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, al sostener que "nada se ganó cuando en Argentina la gente no fue a votar: la sociedad tiene que participar" y destacó la necesidad de que la sociedad no vote en esos comicios "de manera negativa" porque, dijo, de esa manera "no hay salida".