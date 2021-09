Aníbal Fernández aseguró que en el Frente de Todos, "si hay que discutir a los gritos, se hace" y agregó que "esto no es para cagones" al referirse al revuelo tras el resultado de las PASO 2021.

“No tengo preocupaciones de lo que sucedió. Si hay una discusión, hay que discutir en serio. Si hay que discutir a los gritos, se hace, cómo lo hice cientos de veces con el mismísimo Néstor Kirchner, a quien he amado profundamente. ¿Por qué no puedo discutir?”, lanzó en diálogo con C5N.

Seguido recordó su paso como ministro del Interior en la gestión de Néstor y destacó que no lo nombraron para cerrar la boca sino "para discutir, porque ahí me pusieron, no fui a buscarlo".

Además, explicó que cada disputa se genera a fin de "defender los intereses de un pueblo que está esperando resolver sus situaciones” por lo que "no es para cagones".

"Todo el mundo se comió el amague y se arrastró la marca hacia la discusión que se había dado. Y a mi me interesan los intereses del pueblo, del hombre y la mujer común. Y se está discutiendo en el más alto de los sentidos, porque el objetivo que se persigue es muy alto”, sostuvo en referencia a la supuesta crisis dentro del partido.