Mauricio Macriya no tiene problemas en marcar su profundo sentir antidemocrático, algo que en su gestión como Presidente de la Nación demostró con creces, persiguiendo opositores, encarcelando a quiénes no aceptaban sus condiciones y despidiendo cientos de periodistas por no ser de Cambiemos.

El paraguas protector de los medios hegemónicos y de muchos periodistas, que aceptan ser socios de personajes oscuros para la democracia argentina como Hernán Lombardi, logró que una parte de la sociedad no tenga esa imagen antidemocrática de Macri.

El periodista de C5N Lautaro Maislin publicó en sus redes sociales ese corte de video de Macri, quien expuso en "Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe"

"La democracia es el peor de los sistemas pero el único posible", sentenció el expresidente de la Nación. Quizás alguien diga que se malinterpretó lo que dijo Macri, habrá que ver si la parte donde afirma que "la democracia es el peor de los sistemas" o la del "único posible".

Claramente Macri observa que el crecimiento exponencial de Horacio Rodríguez Larreta como moderado o de Patricia Bullrich como dura, lo dejan a un costado y comenzó a extremar sus posiciones.

Por eso, luego de esa peligrosa frase para alguien que aspira a volver a ser Presidente argentino, con los antecedentes de persecución a opositores, Macri volvió a tender puentes con Javier Milei, quien vive de de las dádivas del Estado pero lo repudia, en un hecho inexplicable.