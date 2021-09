Aníbal Fernández aseguró que sacará a los manifestantes de los cortes en puentes y vías

En el marco de los anuncios en materia de seguridad correspondientes a la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad de La Nación, Aníbal Fernández declaró que trabajará para evitar cortes en los accesos a la provincia y en las vías del tren.

Para Fernández, las medidas de fuerza impulsadas por los manifestantes “pone en riesgo la vida” de hombres y mujeres que “deben meterse en lugares que desconocen”, y afectan a “todos aquellos que viajan en tren”.

“Hay mil formas de resolver, y nosotros las canalizamos por el mismo lugar: hablando. Queremos sentarnos y hablar”, afirmó el ministro, y agregó: “Lo que no podemos permitir es que se queden en la vía porque lo más seguro es que generen un dolor de cabeza o muertos, en el peor de los casos”.

En la misma línea, Fernández aseguró que las fuerzas de seguridad presentes procederán a realizar una primera intimación, una segunda a modo de “ultimátum”, y a la tercera notificación se ocuparán de que los manifestantes sean “sacados de las vías”.

“Si hay que practicar detenciones, las haremos”, sentenció, y sumó: “No podemos quedarnos con los brazos cruzados pensado que esas cosas se resuelven solas, mentira, las cosas se resuelven tomando decisiones todos los días”

Por su parte, el ministro destacó que los efectivos de las Fuerzas de Seguridad no tienen “vocación” ni orden de reprimir, y aseguró: “Me he ido después de cinco años de manejar las Fuerzas Federales sin un herido y sin un muerto, y no pienso perder mi récord”.

En relación a las Policía Federal, el funcionario remarcó que durante la gestión del macrismo se hizo uso a lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, pasando parte de la Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La calle ya no es de tarea específica de la Policía Federal. La calle es de la Ciudad de Buenos Aires”, declaró, y añadió que a pesar de esto, trabaja con su par en la Ciudad, Marcelo D’Alesandro, con el que mantiene una buena relación.

Por último, el ministro aseguró que respetará el acuerdo entablado entre su antecesora, Sabina Frederic y D'Alessandro sobre la permanencia de las fuerzas en los barrios populares, y sostuvo que trabaja a la par con Sergio Berni, a quien destacó por su 30 años de amistad.