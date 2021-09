La mirada de Federico Cabrer

El jugador de Independiente nos cedió su tiempo en una entrevista mano a mano luego del partido.

Análisis del partido

“Nos vamos con un sabor amargo, porque son los punteros de la tabla, sabemos que están haciendo un muy trabajo este año, uno cuando se va armando sabemos de los rivales cómo se van formando o qué respaldo tienen de parte de los institucional.

Y es sabor amargo porque el gol fue por un córner a favor nuestro, un rechazo y quedamos mal parados atrás, con un descuido de dos segundos que no se habló y la contra que la terminamos buscando dentro del arco.

El trabajo que hicimos fue interesante, ante un rival que va a ascender a la primera A.

Venimos de tres empates, siempre ganando; contra Central Argentino que también se armó para ascender nos empatan, vamos a Náutico y nos empatan 2 a 2 y venimos ganando contra Chovet y nos empatan a los 38 minutos y ahora el puntero del campeonato nos gana por un descuido nuestro, entonces las cosas tan mal no se están haciendo.

Pese al sabor amargo de no poder mantener el resultado en los otros partidos, la derrota de hoy no fue porque jugamos mal, simplemente un descuido de marcación.”

Equipo joven que defiende el club

“Se hacen muchas cosas a pulmón, no estamos con las condiciones que tienen algunos clubes.

Ahora debemos concentrarnos en la próxima fecha de local, pensando en la victoria.

Uno siempre que arranca el campeonato, sin conocer el material que vas a ir formando, cuando todos están en la tabla con cero puntos y arranca, uno siempre se ilusiona con ganar que es el ascenso de la B y salir campeón por parte de la A.

Pensamos en dejar parado lo mejor posible a esta institución sin pensar ya en un ascenso, de la mejor manera que lo podemos hacer, saltando todas las vallas que vayamos encontrando en el camino.

En el día a día, en los entrenamientos, los más chicos nos van viendo para ser ejemplo de ellos, terminando bien parados, con la frente en alto. Cada año es un nuevo año de revanchas.”

Federico Cabrer por Federico Cabrer

“En lo personal, estaré ayudando al cuerpo técnico porque tengo una lesión que me apareció en la rodilla izquierda cuando esperábamos que se pase el tema de la pandemia, las noticias no son buenas y no sé si podré volver a jugar al fútbol.

En el momento que me tocó jugar en la A pensaba en salir campeón, no me importaba en qué equipo esté y acá ascender. Pero en el camino uno se va encontrando con inconvenientes en el camino de lo que es todo el año.

Como me gusta mucho este deporte y desde los 4 años lo hago, seguiré apoyando desde afuera con lo que aprendí y sé, ayudando para que salga todo lo mejor posible”