Carlos Tevez decidió dejar Boca y alejarse del fútbol, priorizando acompañar a su familia luego del fallecimiento de su padre. Mientras, varios clubes siguen de cerca su situación. Entre ellos, All Boys se ilusiona con tentarlo...

Nicolás Cambiasso, presidente del Albo, aseguró que las puertas "están abiertas" para el Apache, quien se formó en las divisiones infantiles del club de Floresta antes de pasar a las juveniles de Boca.

"No me gusta vender falsas expectativas, vender humo. No me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme. Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como exjugador, lo que quiera. Las decisiones de las personas hay que respetarlas", afirmó en Presión Alta.

A su vez, Cambiasso aseguró que tiene relación "con el representante" y que conoció a su familia. "Las puertas abiertas mañana, ya", expresó. "Hay que ser respetuoso y dejar que baje la espuma", agregó.

A sus 37 años, el Apache aún no definió si volverá a la actividad. "Es cerrar el círculo, que termine donde empezó", sentenció Cambiasso, ilusionado con el regreso de Carlos Tevez a la institución de Floresta.