Partido adelantado : Hoy juega Independiente

Fernando Reali es parte del cuerpo técnico del rojo junto al técnico Sartori y nos cuenta la realidad del plantel

Adelanto de encuentro

“Íbamos a jugar el sábado, porque tenemos un par de jugadores que ese día se les complica por el trabajo, entonces decidimos adelantar el horario. Pero los de Centenario no pudieron, el domingo no se podía por tema policial y concluímos jugarlo el viernes.

En un principio se iba a jugar en cancha de Sportsman, no se pudo, y estamos acomodando luces en nuestra cancha. Estábamos bien con la iluminación, pero hace unos veinte días se quemaron un par de luces y ahora estamos a último momento acomodando todo.”

Actualidad del plantel

“Lo bueno que tenemos es que hace tres partidos que no perdemos, arrancamos mal en Chapuy, pero siempre siendo mejor o igual que el rival en los últimos tres partidos nos falta saber cerrarlo, porque estamos jugando bien, con diferencia a favor y se termina complicando por algo.

Con San Martín faltando alrededor de 10 minutos nos empatan, porque nos echaron dos jugadores, nos tuvimos que meter atrás, cosa que personalmente no me gusta, y se encontraron ellos con un gol de afuera del área.

Me gusta que seamos protagonistas siempre, no me gusta estudiar y saber del rival, porque se que nosotros tenemos buen equipo para pelearle de igual a igual a cualquiera y estoy muy consiente de eso. Que los chicos sepan que le podemos jugar a cualquiera.

Porque jugaban los chicos con miedo y nosotros no tenemos que tener miedo, tenemos que disfrutar.

Lo que estamos cambiando es ser un poco más agresivos.”

Jugadores sólo del club y de nuestra villa

“Con los chicos entre semana por cosas comunes que pasan en un plantel, le pedimos que deben darse cuenta que el club les brinda todo para ellos, que no hay gente de afuera.

Les falta un poquito más a algunos jugadores, lo venimos hablando, pero no va a venir nadie a reclamar nada. Si van a los entrenamientos y ven que los chicos dejan todo, deben ir a la cancha a apoyarnos sabiendo que nosotros dejamos todo por una institución que es Independiente, que somos la mayoría hinchas del club tratando que la primera sea el ejemplo de los chicos de abajo. A diferencia de otros clubes, arrancamos desde arriba para abajo, en un club común quizás se arranca desde la infantil hasta llegar a primera. Pero nosotros como no tenemos tantos chicos queremos que la primera sea ejemplo de todos los chicos, haciendo las cosas bien para que haya chicos en inferiores.”

Experiencia personal como ayudante de campo

“Llega una edad que no se puede jugar más al fútbol, yo con 29 años me muero de ganas de jugar.

Lo extraño como ex jugador, de afuera no es lo mismo, ya está comprobado; quería ver qué era lo de afuera y la mayoría de los partidos te dan ganas de decir yo tengo que estar acá adentro, pero tengo que estar sobre la línea y trato de hacer lo mejor lo posible de este lado.”