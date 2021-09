El "Kily" González rearma el equipo de Central que visitará a Talleres

El director técnico de Rosario Central, Cristian González, rearma el equipo que visitará el sábado al puntero Talleres, en Córdoba, por la 13ra. fecha del Torneo de la Liga Profesional, a raíz de las lesiones musculares del defensor Gastón Ávila y del delantero Lucas Gamba.

El "Kily" González evalúa a los atacantes Luca Martínez Dupuy y Alan Marinelli como posibles sustitutos de Gamba, a quien reemplazó el primero y metió el gol de la victoria contra San Lorenzo (1-0) el lunes pasado.

Habló el técnico



"Elegí a (Martínez) Dupuy porque era un partido muy físico y quería mantener la presión de los dos delanteros con los dos centrales de ellos y me pareció que Alan (Marinelli) no iba a tener tanto espacio", se justificó el entrenador de la entidad de Arroyito, ante la consulta de Télam.

En tanto, el director técnico "canalla" analiza al reemplazante del "Gato" Ávila entre Nicolás Ferreyra -quien también entró en el final de la victoria con San Lorenzo- y el paraguayo Ricardo Garay, quien -a priori- aparece como menores posibilidades.

En tanto, el enganche y capitán Emiliano Vecchio, quien cumplió la fecha de suspensión por su expulsión durante el triunfo 2-1 como visitante de Banfield, padece un esguince de tobillo y no está totalmente recuperado de una lesión muscular, aunque "no fue descartado por el médico, pero no creo que el Kily lo ponga", anticipó hoy una fuente "canalla".

El equipo



Una posible formación de Central será con Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Michael Covea y Luciano Ferreyra; Luca Martínez Dupuy o Alan Marinelli y Marco Ruben.