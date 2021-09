Ricardo Olivera: "Hablamos con todos y todas, la unidad del PJ existe"

Ola de renuncias, cartas por Twitter, audios filtrados, llamados internacionales y un cúmulo de momentos identificaron durante los últimos días momentos turbulentos puertas adentro de la Casa Rosada. La derrota del Frente de Todos a nivel nacional dejó varias heridas e impactó también en Santa Fe, que viene de una particular interna electoral en el Justicialismo.

En ese sentido, el presidente del PJ Provincial, Ricardo Olivera, aseguró que "la unidad existe", al menos en Santa Fe y agregó que no le gustaron "las formas farandulezcas de como se resolvió la crisis" que implicó una reforma del Gabinete nacional de ministros.

"Nos dimos cuenta del diagnostico equivocado que hicimos de la situación que viven los argentinos y las argentinas. Pusimos un gran esfuerzo en la pandemia con las vacunas, el IFE, el ATP, pero hay cuestiones estructurales que no vimos o vimos mal. Una de ellas es que Argentina no es la misma que antes de la pandemia, es otro mundo. Después nos equivocamos en diagnosticar lo que le pasa a los argentinos y no les mostramos un camino de solución", manifestó el diputado provincial en diálogo con Cadena OH!.

Y agregó: "Ojalá esta idea de relanzar el gobierno sirva para resolver estas cuestiones estructurales. No nos tiene que sorprender las diferencias en el Justicialismo, tenemos muchas peleas -en el buen sentido- en la legislatura, en la provincia. Me parece razonable que los ministros pongan a disposición sus renuncias, pero no me gustaron las formas farandulezcas de como se resolvió la crisis".