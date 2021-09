Con balaceras que se repiten a diario y una tasa de homicidios entre las más elevadas del país, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reconoció que la sociedad se encuentra en gran medida desguarecida ante el poder criminal que no deja de mover sus hilos, incluso, desde la misma cárcel.

Para el mandatario local, el sistema penitenciario está perdiendo su base de racionalidad, en tanto se ha desdibujado la premisa de que el reo purgue condena y deje de cometer delitos. "Por el desmantelamiento de la inteligencia del servicio penitenciario, y por otros motivos, se llegó al punto de que la cárcel domina la calle, en los hechos y en los supuestos".

Lejos de minimizar el problema, Javkin admitió que es necesario coordinar mejor las investigaciones sobre el accionar de las fuerzas rosarinas, "porque también aparecen involucradas. Obviamente requiere una inversión en tecnología y en presencia para el delito cotidiano, que es el más afecta a la gente".

"La ciudad debe hacer su parte, en el conocimiento y lo social, pero no tenemos personal armado. La GUM no tenía armas, y no podía mandarlos a combatir el narcotráfico así", agregó.

La situación de las fuerzas en Rosario

Javkin destacó, a su vez, que el mayor problema de la ciudad es la falta de presencia policial. En promedio, se necesitarían entre 180 y 200 patrulleros por turno, cifra que se encuentra lejos de cumplir.

"Yo me formé en el garantismo, pero hay que decirlo: si tenés un patrullero, el delito no se produce. Tenemos un déficit de presencia policial. No tengo manera de suplir la presencia policial, porque el incentivo para no cometer el delito es la presencia del Estado con un arma. Nosotros no podemos retroceder en esto, el diagnóstico tiene que ser claro, necesitamos un nivel de presencia mayor. Estamos teniendo presencia en centros comerciales donde antes no había. Pero eso no significa que pueda detenerse todo", expresó.

"El municipio paga adicionales de policía para poder hacer el operativo de tránsito. Tengo que contratar policías, para poder hacer".

Dirección de Tránsito y agentes en la ciudad

En el mismo sentido, Javkin afirmó que es necesario implementar un sistema informático que permita controlar las infracciones de tránsito: "No puedo tener un agente que esté expuesto a cualquier violencia, sino una imagen que permita confirmar la infracción. Ahí, hay que romperles la cabeza con una multa", dijo en tono fuerte.

El intendente consideró que se estableció en Argentina la lógica inversa: discusión sobre la excepción, no sobre la norma. "Si hay multa es porque hubo falta. Pero esto es posible con la tecnología, el captor digital. No puedo tener agente con papel carbónico haciendo una multa".

Esta lógica de la información implica unos 2.400 millones de pesos en distintos tramos para poder adquirir un sistema de establecimiento de control general. Así, el agente de tránsito cumplirá su función de ordenar la calle y no de discutir con personas. "Las infracciones influyen en la inseguridad: una ciudad en la que no haya límites para cometer una infracción de tránsito, esconde el delito".

Elecciones y campaña

En otro orden de cosas, Javkin expresó con firmeza que "hace muchos años sostengo que nuestro frente tiene futuro si se abre, si incorpora diversidad, si entiende los momentos y que las coyunturas cambian, y si entiende que la sociedad ya no es vertical, es horizontal. Un frente político, si queremos honrar lo que hizo Binner en su momento, es el capaz de recoger los cambios sociales. Eso no se hace de un partido ni de un pedazo de partido, tampoco estableciendo un liderazgo que tenga la verdad".