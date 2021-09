El Presidente anunció la conformación del nuevo gabinete presidencial

El presidente Alberto Fernández designó al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como jefe de Gabinete y decidió el pase de Santiago Cafiero a la Cancillería, en el marco de los cambios en el Gabinete nacional anunciados anoche.

Los cambios se completan con Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología, en tanto Juan Ross será el secretario de Comunicación y Prensa; se informó oficialmente pasadas las 22.

La jura de los nuevos integrantes del Gabinete se realizará el próximo lunes a las 16 en Casa de Gobierno.

El mandatario, quien hoy se reunirá con gobernadores en la provincia de La Rioja, agradeció el trabajo realizado por los funcionarios salientes y recibió el compromiso en esta nueva etapa de los ministros designados.

Leer también: Alberto Fernández piensa en un gabinete reforzado para salir de la crisis

Manzur reemplazará a Cafiero, que a su vez ocupará el lugar de Felipe Solá en la Cancillería; Aníbal Fernández será el nuevo ministro de Seguridad, tras la salida de Sabina Frederic; Domínguez sustituirá a Luis Basterra en Agricultura, Ganadería y Pesca; Perzcyk, a Nicolás Trotta en Educación; Filmus, a Roberto Salvarezza en Ciencia y Tecnología; y Ross, a Juan Pablo Biondi, como secretario de Comunicación y Prensa.

Los ministros designados ya ocuparon diferentes cargos en los últimos gobiernos.

Manzur fue ministro de Salud durante 6 de los 8 años de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2009 y 2015.

Aníbal Fernández fue ministro de la Producción en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde; del Interior en el de Néstor Kirchner; y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y jefe de Gabinete en el primer mandato de la actual vicepresidenta; y actualmente es interventor de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT S.A.).

Aníbal Fernández se reunió con el Presidente el miércoles último en Casa Rosada, pero había negado haber recibido el ofrecimiento de algún cargo: "El Presidente me convocó, hablamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada", había respondido en rueda de prensa a los periodistas acreditados.

Domínguez ocupó el mismo cargo en el que asumirá el lunes durante dos años del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Filmus fue ministro de Educación del Gobierno de Néstor Kirchner y actualmente se desempeñaba como secretario de Malvinas, dentro del ámbito de la Cancillería.

Sin haberse desempeñado como ministro pero con antecedentes en el área de Educación, Perzyck es el actual secretario de Política Universitaria, dependiente de la cartera que quedará a su cargo.

Ross se viene desempeñando como director de Publicidad Oficial de la Jefatura de Gabinete, y ya había trabajado en la Secretaría de Medios con Enrique Albistur durante el gobierno de Néstor Kirchner y con Alfredo Scoccimarro en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.