Nuevo protocolo en escuelas porteñas: cambios en burbujas y casos sospechosos

En la noche del pasado jueves miles de familias de la Ciudad recibieron un mensaje del Ministerio de Educación local en el que se informaba sobre los cambios en el protocolo vigente.

"La segunda mitad del año es un momento clave para recuperar y fortalecer los aprendizajes. Para lograrlo, es fundamental asegurar la presencialidad plena y que los/as estudiantes estén en las aulas, con sus compañeros/as y docentes", señaló la cartera conducida por Soledad Acuña en el aviso difundido.

Y agregó: "En esta oportunidad, queremos contarles que la situación sanitaria actual nos permite realizar actualizaciones en el protocolo para el desarrollo de clases presenciales y, de esta manera, seguir garantizando más horas para aprender todos los días en la escuela".

El principal cambio será que a partir de los próximos días "ante un caso sospechoso, se aislará al caso sospechoso y se indicará la realización del test de antígeno y PCR dentro de las 24 horas", pero "el resto de la burbuja continuará con las clases presenciales habituales".

Ante ello, en caso de que el test de antígeno tenga resultado negativo, "la burbuja no se aísla pero el caso sospechoso permanece aislado hasta contar con una PCR negativa". Si el test da positivo, "se aísla a toda la burbuja".

"En caso de no contar con el resultado del test para confirmar o descartar la infección del caso sospechoso dentro de las 48 horas, se deberá proceder al aislamiento preventivo de la burbuja a la que pertenece el/la estudiante", añadió la cartera educativa porteña.

Al respecto, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, explicó las razones del cambio: "Hemos detectado en las escuelas que como todavía estamos transitando el período invernal y hay mucha circulación de otros virus respiratorios, hay una enorme cantidad de personas que tienen alguna enfermedad o virus respiratorio que no son Covid y el grado de positividad de los testeos Covid son realmente bajos. Estamos trabajando en acelerar en las primeras 24 horas la definición de las personas que tengan los síntomas, de tal modo que cuando un chico tenga un síntoma no lleve más de un día descartar o confirmar si es Covid, para sostener las burbujas y no tener que estar pinchándolas permanentemente".