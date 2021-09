Boca se entrena por la tarde y Battaglia define el equipo

Boca sumó 10 de los últimos 12 puntos y se acercó a la pelea por el título en la Liga Profesional, donde mañana recibirá a Defensa y Justicia buscando otro triunfo que le permita agrandar su ilusión. En la previa del duelo ante el Halcón, el plantel de Sebastián Battaglia se entrenará esta tarde en el Complejo Pedro Pompilio, donde el DT deberá ultimar detalles de la formación.

A priori, Boca podría presentar dos variantes en el once inicial, teniendo en cuenta los que empezaron en el último partido ante Rosario Central y los que eligió Battaglia el pasado sábado, cuando paró un once en la práctica, algo que deberá ratificar hoy. Las novedades fueron los ingresos de Diego González y Aaron Molinas por Cristian Medina y Agustín Almendra, que sufrió una molestia muscular que no pasó a mayores, pero lo dejó afuera de la lista de concentrados.

Si esto se confirma, lo once de Boca ante Defensa serán: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Jorman Campuzano; Diego González, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez.