Hughes se hizo fuerte en Villa Cañas

El arranque del partido fue parejo y abierto, dónde el dueño de casa trato de apoderarse de la iniciativa. En ese comienzo dispuso de una ocasión propicia para adelantarse en el resultado después de una definición de Agustín Lombardo que salió cerca del arco defendido por Agustín Bianchi. La respuesta del visitante no tarde en llegar, a los 6' un cabezazo de Villan fue atrapado por Gutiérrez.

Luego de ese ida y vuelta prometedor se dió un trámite más parejo y enredado, las impresiones y las piernas fuertes se apoderaron de la escena..

A los 35 nuevamente Dario Villan tuvo una chance clara para marcar pero el delantero se lo perdió debajo del arco después de un rebote. En esos últimos minutos fue Hughes el que generó mediante las pelotas detenidas las situaciones más claras para desnivelar. Jorge Rotondo el shoteador de esas acciones no pudo a los 38' con las seguras manos del arquero de Sportman quien bloqueo un remate al ángulo y la envío al corner.

En el complemento, Hughes con el ingreso de Julián Aguilera comenzó a ganar la pulseada en la zona de gestación, el mediocampista le dió más marca y claridad, e hizo que su equipo presionará más adelante ante un Sportsman que sintió el impacto del tanto de Valentin Romero.

El delantero aprovecho un corte defensivo de Lucas Pochettino en la mitad del terreno, la jugó larga para Villan que pareció perder el balón pero la constancia del atacante de Hughes no dió por perdido la posesión ofensiva y encontró una oportunidad inmejorable para definir cruzado ante la salida del portero. partido 1 a 0.

Con el resultado abierto y a su favor, el visitante aprovecho el desorden rival y pudo definir el partido mucho antes del pitazo final de Carlos Lista..

Sobre el final llegó la expulsión del capitán local por una entrada brusca ante Julián Aguilera.

Expulsado: 41 ST Tomas Zanotti (Sports)

Gol: 10 ST Romero

Árbitro: Carlos Lista

Gonzalo Benítez y Juan Cuacuato 4 árbitro Gisel Rodríguez

Cambios en Sporstman: Baltazar Zanotti x Poli, Curione x González y Blanco x Noca

En Hughes: Aguilera x F. Liste, Mazzo X Noe, Arizmendi x B. Liste, Enriquez x Pochettino, Gattari x Villan

Amonestados: Doffi, Lombardo, en Hughes: Noe, Pochettino, Romero

Formaciones:

Sportsman

Andrés Gutiérrez

Máximo Bolognese

Guido Carmana

Juan Noca

Juan Doffi

Tomas Zanotti

Nicolás Crevel

Agustín Lombardo

Juan Poli

Emiliano González

Gerónimo Zanotti



Suplentes

Matias Pedrol

Agustín Zarzano

Mauro Curione

Agustín Blanco

Baltazar Zanotti

Juan Wyse

DT Enzo Acosta

Hughes

Agustín Bianchi

David Mihanovich

Julián Torta

Jorge Rotondo

Pedro Noé

Lucas Pochettino

Fernando Liste

Estanislao Corba

Valentín Romero

Bernardo Liste

Darío Villan

Suplentes

Tomas Aguiar

Ezequiel Henríquez

Brian Mazzo

Santiago García

Julián Aguilera

Juan Arizmendi

Santiago Gattari

DT Claudio Pochettino