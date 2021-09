Una multitud acompañó a votar a L-Gante

Una multitud lo acompañó y lo recibió en el lugar, luego de que el cantante adelantará por redes sociales dónde le tocaba emitir el sufragio.

Vecinos y fanáticos se acercaron para conocer y saludar al artista, quien llegó junto a su equipo en camioneta.

Con ayuda de la escolta policial, avanzó entre la multitud y logró votar en su mesa.

Horas antes Elian Ángel Valenzuela -tal es su nombre- había brindado una entrevista televisiva en al que alentó a los jóvenes a votar informados: "Hoy en día lo veo medio peligroso y al aire al voto joven. Quiero transmitirles a los chicos que es muy valioso el voto y más valiosa la decisión a la hora que estas eligiendo".

"Hablalo con tu mamá o con quien quieras pero es importante. Espero que vayan a votar. Todo suma", sostuvo.

Además se refirió al Presidente y la vicepresidenta y dijo: "Me gustaría juntarme con Alberto (Fernández) y con Cristina (Fernández de Kirchner). Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver".