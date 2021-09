Omar Perotti hizo un llamado a la unidad del PJ santafesino

Luego del triunfo de la lista "Celeste y blanca" por sobre la de Agustín Rossi, el gobernador Omar Perotti expresó: “estamos satisfechos con el acompañamiento de la gente, un resultado holgado, importante, que nos ha permitido ordenar nuestras listas”.

"Estamos contentos con porcentaje de participación, que superó el 60% en plena pandemia, por eso quiero agradecérselo a todas y todos los electores y a las fuerzas políticas por acodar un proceso electoral para desempeñarlo de la mejor manera", comentó, para destacar que está "satisfecho con el acompañamiento de la gente, por un resultado importante que nos ha permitido ordenar nuestras listas".

"A partir de aquí empieza un proceso nuevo", deslizó con respecto al armado electoral de cara a las elecciones generales de noviembre.

"No hemos confrontado con nadie, es parte del fragor de una campaña, pero no ha habido de ataques de ningún candidato. Estamos convencidos que tenemos que estar unidos de acá a noviembre y para llegar a cada rincón de la provincia y mejorarle su vida, no me cabe duda de eso", aseguró Omar Perotti.

Por otra parte, estimó que Alejandra Rodenas “terminará la licencia y se reintegrará a su cargo, eso no tiene que llamar la atención”.

El gobernador dijo que a partir del lunes “los candidatos enfrentados se van a integrar a las listas” y se inicia un nuevo proceso. Si bien señaló que “la foto no siempre arregla las cosas”, no dudó en que habrá una nueva “interacción” en el Frente de Todos de Santa Fe.