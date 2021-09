Fernández prometió "dar vuelta la historia en noviembre"

Desde el búnker del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández, tras conocer los resultados de las elecciones las PASO 2021, reconoció la derrota para el oficialismo a manos de Juntos por el Cambio, pero también hizo autocrítica y prometió "dar vuelta la historia en noviembre".

Junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa, Alberto destacó la realización de las elecciones durante la pandemia, y también celebró la decisión de "posponerla un mes y vacunar a más argentinos".

"Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente y sabemos que hay errores que hemos cometido. De los errores aprendemos, y además, evidentemente hay una demanda que no habremos satisfecho en los votantes y a partir de mañana vamos a trabajar para satisfacer las demandas", señaló el mandatario.

Además, Fernández aseguró que desde el Frente de Todos quieren "la felicidad del pueblo", y anunció: "Quiero decirles que esta enorme encuesta que son las PASO para nosotros son un dato que vamos a considerar y a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque estamos en frente a dos modelos de país: uno que a todos incluye y otro que a millones deja al costado".

"Vamos a trabajar a partir de mañana denodadamente para satisfacer las necesidades, con el compromiso de siempre. La campaña acaba de empezar y tenemos que ganarla, porque tenemos un compromiso con el país. Lo que más necesitamos es poder avanzar, con más justifica social, con más desarrollo con más educación, con más salud", insistió el Presidente.

De igual forma, felicitó a los candidatos de Juntos por el Cambio pero también a los del Frente de Todos, a quienes le agradeció "todo el esfuerzo que hicieron". Y agregó: "Les pido que nos pongamos un objetivo en la cabeza de acá a noviembre: cumplir esta palabra que estoy empeñando, de que vamos a escuchar y vamos a corregir lo que hicimos mal y hacer lo que no se haya hecho".

"Les pido que me ayuden. Nada quiero más que terminar este mandato sin pobres y sin gente sin trabajo. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia", concluyó Alberto Fernández.