Fuerte cruce de Perotti a la ministra de Seguridad de la Nacion

El gobernador Omar Perotti criticó duramente a la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic, quien descartó mandar más fuerzas federales a Rosario en medio de una escalada de violencia y asesinatos. "Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice", expresó y agregó que no le importan las comparaciones con otras provincias porque "lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción".



En una entrevista brindada al programa A Diario (Radio 2) que conduce Alberto Lotuf, el gobernador precisó que en Santa Fe hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos", comentó.



Al hacer referencia a las declaraciones de Frederic, que argumentó que la tasa de homicidios de capital federal aumentó desde el año pasado más que en Rosario, agregó: "No me importan los números de otra provincia porque la problemática de acá. Si es una prioridad, no se debe comparar. Allí, el enfoque debe cambiar".



Perotti remarcó que siente "el respaldo y el compromiso del presidente. Vino a Rosario y marcó su preocupación. Dijo que no puede permitirse que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice. Hay una situación diferente, requiere de presencia y acompañamiento. Lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción nacional".



Sobre el alto nivel de violencia en Rosario, señaló: "Lo que se permitió durante tantos años llevó a que estas bandas se conviertan en organizaciones criminales. Necesitamos ayuda mientras reconvertimos una institución policial, que tiene mucho por mejorarse, equiparse y por recuperar la confianza de la ciudadanía".











