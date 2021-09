Si bien, es un deporte que está en crecimiento, esta última fecha se notó un gran crecimiento en el número de pilotos, llegando así a un total de casi 40 motos. Sin embargo, Diego cree que “Las próximas fechas habrá todavía más motos, y cada vez se pone más competitivo”.



El mantenimiento de la moto es un factor muy importante a la hora de correr una carrera, y más en una categoría donde podes encontrarte motos muy bien preparadas, y de alto nivel, por lo que Diego cuenta que debió correr una gran parte de la carrera con su freno trasero roto.



Ante esas dificultades, el piloto Cañaseño expresa “ Esta fecha que pasó no pude sacarle el provecho que yo quise, porque tenía una falla arriba la moto, y a la vez no tenia frenos atrás, pero quise correr igual porque venía primero en el campeonato y no quería perder puntos”



A su vez, Diego explica que en esta fecha, arribaron a la competencia nuevos pilotos de mucho nivel, con motos muy bien preparadas, y que además contaban con mucha experiencia, ya que tenían bastantes carreras en su espalda.



Con respecto a la próxima fecha a realizarse en Los Molinos, Diego afirma que “Hay buenas expectativas, si bien no conozco, hay buenas expectativas” A su vez, agrega que “Vamos a tratar de hacer lo posible por mantener la punta, y darle pelea al campeonato”

Por otra parte, Diego cuenta las dificultades a las que se enfrentan debido al desgaste de la pista, ya que por esa misma, antes pasan los autos, y como consecuencia aflojan la pista, por lo que las motos quedan expuestas a posibles caídas o rupturas en la moto. Por eso expresa que “La idea es llegar”.

La proxima fecha del Rally Santafesino se realizará los dias 18 y 19 de septiembre en la localidad de Los Molinos.

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA ACA: