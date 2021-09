Caselli apuntó contra D'Onofrio: "Sin Gallardo, hubiera quedado en el olvido"

Antonio Caselli, líder del Frente Primero River y candidato a presidente de River acompañado por David Trezeguet como vice, dialogó con Super Deportivo Radio y no se guardó nada. Apuntó contra la dirigencia presidida por Rodolfo D'Onofrio y reveló detalles del momento en el que el Millonario decidió contratar a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador.

"Sin Gallardo, D'Onofrio hubiera sido un presidente que hubiera quedado en el olvido. Gracias a que Marcelo reestructuró el fútbol de River, va a quedar en la historia como un presidente que ganó muchos títulos", comenzó Caselli.

Luego, reveló "una historia que me cansé de guardármela" sobre Gallardo y las elecciones en 2013: "Cuando competí con D'Onofrio, el técnico que iba a asumir al día siguiente si yo ganaba las elecciones era Marcelo Gallardo. Si quieren, se lo pueden preguntar a él. Yo hablé con él durante todo el 2013 para que sea el entrenador de River. En cambio, D'Onofrio iba a llevar a Ricardo Gareca si ganaba las elecciones. Incluso cuando Ramón Díaz terminara su contrato".

Además, Caselli agregó: "Cuando pierdo las elecciones en el 2013, en enero del 2014 me junto con D'Onofrio y Brito en Punta del Este y les pregunté si conocían a Marcelo Gallardo. Ambos me contestaron que no lo conocían. Yo les dije que valía la pena que se junten a tomar un café con él y que lo escuchen. Ellos me dijeron que lo iban a hablar, pero que su entrenador era Gareca cuando se vaya Ramón Díaz. Cuando renuncia Ramón, ellos lo llaman a Gareca, pero el Tigre hacía una semana que había arreglado en Palmeiras. Cuando Gareca dijo que no, llamaron a Martino, pero el Tata dijo que no porque quería dirigir la Selección Argentina. Luego, lo llamaron a Bielsa y el Loco dijo que el único club que iba a dirigir era Newell's. Como última opción, le quedó el técnico que quería la oposición, que era Gallardo. Esto es simple, le pueden preguntar a Ruggeri si Gareca no era el DT de D'Onofrio y a Gallardo si era el técnico que yo quería".

Por otro lado, Caselli confesó una charla que mantuvo con Marcelo antes de las elecciones en 2013: "La noche previa, llamé a Gallardo y le dije '¿Estás preparado para ser el entrenador de River mañana?'. Y Marcelo, siempre con su virtud para contestar, me dijo '¿Vos estás preparado para ser presidente de River?'. Yo le dije que sí. Él me vuelve a contestar: 'Si vos estás preparado para ser presidente de River, yo estoy preparado para ser entrenador de River'", contó.