Con el arribo de nuevos agentes federales ya superan los cinco mil en la provincia

Este miércoles por la tarde arribaron a Rosario 160 agentes de fuerzas federales, ante la escalada de la violencia en la ciudad, que dejó seis muertos en menos de 24 horas esta semana. Según afirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, con estos agentes, Rosario supera los 2.500 desplegados por la ciudad.

“Tenemos una decisión tomada, cortar los vínculos con el delito. Eso antes no pasaba. Es un cambio profundo que en lo diario todavía no tiene la dimensión que deseamos. Es una bola de nieve que fue creciendo y tomamos la decisión de achicarla. Eso no tiene marcha atrás”, dijo el gobernador Omar Perotti, quien impulsó ayer en la delegación local de Gobierno un encuentro con el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales; los jefes de las fuerzas federales y de los grupos Alacrán y Albatros, la plana mayor de la policía santafesina y el equipo de seguridad de la provincia.

Por su parte, desde Buenos Aires, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, detalló que al asumir en Santa Fe había 2.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, mientras que en la actualidad hay más de 5.000 agentes, 4.000 de ellos destinados a tareas de seguridad ciudadana. “Con el despliegue que hicimos en estos días, de 160 efectivos más, duplicamos la cantidad de fuerzas federales que había en Santa Fe, y la mayor parte están concentradas en Rosario”, detalló la ministra.

A la vez, recordó que el Gobierno nacional dispuso una partida extra de 3.000 millones de pesos para la seguridad en Santa Fe y recordó la creación de una Unidad Ministerial Rosario, una suerte de delegación del Ministerio de Seguridad con funcionarios nacionales que "trabajan permanentemente en la coordinación del despliegue operativo de las fuerzas”.

El ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, explicó que los seis homicidios ocurridos en la ciudad entre el lunes y el martes están vinculados “al narcodelito” y apuntó con las principales bandas que operan en la ciudad, “Los Monos” y la liderada por Esteban Alvarado. El ministro dijo que “Rosario hace muchos años vive una situación vinculada al narcodelito que hizo eclosión un par de días atrás con hechos lamentables, todos vinculados al narcodelito”.