El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo hoy que sería un "error" que el campo ponga en marcha un cese de comercialización para manifestar el rechazo a las medidas del Gobierno para el sector y destacó que en el corto plazo las limitaciones para exportar dieron resultados aunque "le pese a más de uno".



"La solución no es que el campo se enoje con el Gobierno, sino que nos sentemos en una mesa a trabajar a largo plazo", consideró el funcionario nacional.

De ese modo, remarcó: "En el corto plazo, estas medidas han dado el resultado mal que le pese a más de uno".

Para el titular de la cartera productiva, sería "un error" que el campo lleve a cabo un cese de comercialización porque "no hay ningún motivo para que eso ocurra".

"Los productores están en un escenario bueno", consideró Kulfas, quien aseguró: "Queremos sentarnos a discutir qué hacemos para adelante, que es el plan ganadero porque si queremos tener carne en el mercado interno y además exportar, tenemos que producir más".

En declaraciones radiales, argumentó: "La exportación de carne está habilitada, pero está cuotificada porque queremos garantizar abastecimiento en el mercado interno".

"En julio se exportaron 194 millones de dólares de carne, un valor que es 41% más alto que el promedio de los últimos cinco años", insistió y pidió "no confundir a la población".

Al referirse al precio de la carne, subrayó: "Hemos logrado que dejara de subir y ahora lo que estamos discutiendo es la manera de establecer un mecanismo para que aumente la producción del sector y logremos una estabilización virtuosa para producir más, tener un mercado interno abastecido".

"Lo que no podemos es permitir que se siga haciendo la exportación a costa de que el precio interno aumente y los argentinos no tengan carne a precio accesible", apuntó.

Por otro lado, el ministro se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó: "Queremos llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo no va a ser a costa de la gente". "No vamos a hacer el acuerdo del ex presidente Mauricio Macri, que era tomar financiamiento en cantidades inéditas", criticó y afirmó que apunta a "un sendero de crecimiento compatible con pagar los pasivos".

Así, aclaró: "No vamos a desconocer la deuda, pero insisto en que la deuda la paga un país que está creciendo, que es pujante y estamos convencidos de que ese es el camino". Manifestó la necesidad de "recuperar los ingresos del sector público en un camino virtuoso" y de crecer, aumentar la recaudación y reducir el déficit fiscal "para llegar a un equilibrio fiscal que permita hacer frente a los pasivos".