Vuelta a la presencialidad en las escuelas.

El pasado fin de semana, la ministra envió una circular a las escuelas notificando la vuelta de la presencialidad plena en los niveles primarios y secundarios.

“La verdad que son buenas noticias, porque volver a la presencialidad plena significa que estamos preparados” cuenta Eliana.

En este último tiempo, las escuelas solo contaban con la mitad del personal de la escuela, ya que por el protocolo, los alumnos debían asistir a la escuela en distintas burbujas.

Mientras tanto, Eliana agrega que “En el nivel superior con esta misma flexibilidad, a partir del 1 de septiembre, estamos todas las carreras y todos los años de profesorado y tecnicaturas, en presencialidad plena.”

En la circular, el ministerio envió dos anexos de la resolución 2021 del consejo federal de educación, que está conformado por todos los ministros de educación de todas las provincias, y entre todos ellos deciden y establecen un protocolo.

A pesar de la vuelta a la presencialidad, los docentes y alumnos deberán seguir con los cuidados, como la sanitización, ventilación, toma de temperatura y demás.

Con respecto a los docentes que decidieron no vacunarse, y los alumnos que aún no recibieron su dosis, Eliana expresa que “Mas allá de que te hayas vacunado, o no, a partir del 1 de septiembre, todos tenemos que estar en la escuela”

En el caso de que un alumno haya contraído COVID, se aislará la burbuja y seguirán con las clases de manera virtual, como se venía manejando.

A su vez, Eliana dice que “En la circular, se aclara muy bien que uno debe estar siempre atento a las situaciones epidemiológicas de cada zona”

En relación a la problemática de los jóvenes de distintos pueblos que asisten al nivel superior, a la hora de alquilar o viajar para poder asistir a clases, Eliana dice que “Cuando nosotros tuvimos que pensar la vuelta a la presencialidad del nivel superior, nos dieron 4 opciones, las 4 opciones tenían que ver con continuar con algunas materias presenciales y otras virtuales, solo con virtualidad excepto las practicas, y varias opciones que tenían que ver con esto de la bimodalidad. En el caso nuestro, decidimos volver con la presencialidad plena del nivel superior porque nuestra realidad daba para volver en esa situación” así mismo aclara que “Tenemos en cuenta algunas situaciones personales”.