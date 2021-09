En el dialogo con FM Sonic , la docente nos contaba lo siguiente : “Queremos dar difusión, estamos muy contentos porque estamos implementando nuestro proyecto institucional que consiste en una propuesta de lectura y escritura, apoyando a la nueva información y perspectiva sobre este tema. Por eso decidimos implementar actividades tanto en el primer como en el segundo ciclo y brindarle la posibilidad a nuestros niños del espacio con el que cuentan ustedes para algunas de las actividades a realizar.” Agregó Sonia.

Por su parte, Soledad nos cuenta lo siguiente. “Hoy es un día muy emotivo, nos volvemos a encontrar desde aquel 16 de Marzo de 2020, con todos nuestros niños. Es gratificante verle la cara a los chicos, que se miraban a través de los barbijos, a pesar de que algunos se habían visto en la calle, pero otros no se habían visto, por lo que había mucha alegría, realmente fue emocionante volver después de haber atravesado todo lo que tuvimos que vivir y lamentablemente seguimos viviendo, pero poder encontrarnos y trabajar juntos es un placer, lo vemos en la cara de los chicos.”



Este proyecto surge a raíz de la pandemia, los chicos estaban trabajando en formatos digitales, por lo que había quedado delegado el texto, el papel, apelando así a videos, llamadas de Whatsapp, reuniones virtuales y fotocopias para llegar a los niños. Por lo tanto, los maestros buscan de esta manera, que los alumnos vuelvan a interactuar con el libro, su tapa, contratapa, autor y demás.



“Se empezó a perder el contacto directo con el libro, por lo que retomamos la biblioteca áulica, que es un proyecto que tiene la escuela hace mucho tiempo, pero la reactivamos, volvimos a colocar libros de los intereses de los chicos según edad y gustos. Tenemos libros disponibles en cada salón, y las seños tienen asignado un día para la entrega de libros que los chicos se llevan a su casa, leen un capitulo para luego comentarles a sus compañeros de que se trata el libro. Tal vez no cuentan el libro, pero cuentan si les gustó, si es policial, de terror, romántico, entonces ya el otro compañero tiene una idea, para ver si se lo lleva o no. A partir de ahí, surgió la idea de, ya que le contamos a nuestros compañeros de salón, porque no contárselo a los demás chicos de Villa Cañas, a través de los medios. “ dijo Soledad.



La presentación será mañana, los chicos de séptimo ya hicieron una pequeña introducción del proyecto en la página de facebook de la escuela, y ahora lo traerán a la radio para contarnos que es lo que leen y a otro pueda interesarle.



“Esto se implementa a nivel institucional, es decir, de primer a séptimo grado. Los niños de primero tienen libros adecuados a la etapa que están atravesando. La idea es que esto continúe en la escuela, y cuando nos reunamos en Diciembre/Febrero, se le hacen los ajustes necesarios. Lo habíamos dejado porque la pandemia no nos permitía la entrega, la manipulación del texto, ahora que nos encontramos reflotamos esta iniciativa” dice Soledad, al mismo tiempo que Sonia agrega “Y que a lo largo de este año, los chicos tengan la posibilidad de leer y realizar las diferentes actividades en los medios de comunicación.”



Con respecto a los cuidados, Sonia nos explica que “Desde el ministerio nos dieron la posibilidad de la sensibilidad plena, aplicando el protocolo que se está utilizando en las burbujas, es como trabajar en burbujas pero con el grado completo, respetando el distanciamiento, la ventilación cruzada, la toma de temperatura, el alcohol, el barbijo, pautas primordiales del protocolo.”



Cuando cerró el ciclo 2021 se pudo realizar un reconocimiento a los alumnos que terminaron, para los actos todavía no hay información. Pero se estima que a medida que vayan avanzando los días, y la curva siga sin subir el nivel de casos, se permitan hacer otro tipo de actividades conjuntas.



Para cerrar, las docentes agregan “Agradecerles a ustedes por el espacio que nos brindan, a los docentes por su predisposición y los aportes que realizaron para la misma, y estamos seguros de que el proyecto va a ser muy fructífero. Y a las familias volver a recordarles que la escuela pública es un lugar seguro para sus hijos, los chicos tienen que regresar, se termino la semi presencialidad, vamos a venir de lunes a viernes las divisiones completas, nos seguimos cuidando, y el lugar seguro para los chicos es la escuela. “