Se cumplió una nueva fecha del rally santafesino en Villa Eloísa

Javier Zilli (piloto de categoría motos)

Como habíamos adelantado en la nota previa a la quinta fecha desarrollada en Villa Eloísa, estuvimos presentes cubriendo el evento deportivo y nos acercamos a dialogar con el piloto de nuestra Villa Javier Zilli, para que nos cuente su experiencia, cómo lo vivió y cómo respondió su moto.

Cómo viviste este rally, cómo te trató los caminos de Villa Eloísa

“Muy buen rally, muy lindo, lindos caminos, lindos trazados, espectacular, mucha gente, lindo grupo y ojalá siga siempre así.

En lo personal sólo tuve un error de navegación, pero lo importante es competir y estar entrenando y practicándolo.”

Errores en la navegación

“Un error de navegación común puede ser, venir concentrado y pasarse de largo en una curva.

En mi caso había una curva que entraba en un campo, no estaba bien señalizado y concentrado, mirando fijo, me pasé de largo y perdí un montón de tiempo. Pero lo importante es llegar sano, no golpearse y pasar un momento lindo, más allá que se gane o se pierda.”

Experiencia como equipo

“Con el equipo nuestro de Villa Cañás somos unos cuántos, un grupo muy unido, tirando juntos y además ver la gente de Villa Eloísa, los chicos que están mirando por los campos, los caminos, es muy lindo también.

Se notó en el paraje de San Ricardo observar un rally con tanta gente, los asados, eso es muy pintoresco.

Después de un largo tiempo por lo que se está pasando y ver que la gente vuelve a la pasión del rally te motiva.”

Cómo se comportó la moto

"Muy bien, una sola salida de cadena en el segundo prime que lo pude solucionar en seguida, pero lo demás ningún problema.

Para la próxima seguiremos trabajando para mejorar y no cometer errores.”